steam每日特惠：逆转裁判123成步堂精选集什么时候史低

今天一款剧情丰富推理游戏《逆转裁判123成步堂精选集》在Steam平台上进行特价促销，原价162元，现优惠价仅售81元，特价促销截止至9月5日。经典推理游戏，应该没有人没听过吧，下面就来看看这次折扣详情吧。
《逆转裁判123成步堂精选集》是一款非常经典的推理游戏，原作自2001发售，steam上这次的版本为三款经典成步堂的合集，并且支持中文，建议没有玩过的小伙伴们趁着打折都来入手一下。
游戏名称：逆转裁判123成步堂精选集/Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
游戏原价：162元
游戏售价：81元
活动时间：9月5号结束
目前《逆转裁判123成步堂精选集》特惠售价为81元，原价162，为历史最低价。6255篇测评中97%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至9月5日。
网友评价：
好游戏！不要剧透慢慢玩，虽然可能会有卡关的时候但也一定不要看跟之后剧情有关的东西，整体玩下来可以说虽然有人会觉得老套，但刚开始的豁然开朗与早已沉浸其中的情感绝对是你玩完这个游戏后最强烈的感受。最后希望能出之后的几部作品。
小编点评：
“真正的男人，只有在了结一切后才可以落下眼泪......”
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