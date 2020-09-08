steam每日特惠：废品大亨什么时候史低

2020-09-09 18:12:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款休闲模拟游戏《废品大亨》在Steam平台上进行特价促销，原价70元，现优惠价仅售56元，特价促销截止至9月19日。捡垃圾模拟，变废为宝指南，下面就来看看这次折扣详情吧。

在废弃谷仓里寻找有价值的物品。参加库房拍卖，成功出价，为自己买下发现隐藏在过去里的物品的机会。

游戏名称：废品大亨/Barn Finders

游戏原价：70元

游戏售价：56元

活动时间：9月19号结束

目前《废品大亨》特惠售价为56元，原价70，为历史最低价。1398篇测评中82%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至9月19日。

网友评价：

希望以后拍卖和找出古董的元素多一些，打开箱子的时候能出一些东西，而不只是材料。

小编点评：

玩到一半我觉得我不是收废品的，我是走凶宅倒斗的····

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