steam每日特惠：死亡搁浅什么时候史低

2020-09-09 18:10:37 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款大师级模拟游戏《死亡搁浅》在Steam平台上进行特价促销，原价298元，现优惠价仅售223元，特价促销截止至9月9日。一款连接，传递善意的游戏，下面就来看看这次折扣详情吧。

传奇游戏制作人小岛秀夫带来颠覆传统游戏题材的全新体验。 山姆·布里吉斯必须勇敢直面因死亡搁浅而面目全非的世界。 手握残存的希望碎片，踏上征途，逐步重建已分崩离析的世界。

游戏名称：死亡搁浅/DEATH STRANDING

游戏原价：298元

游戏售价：223元

活动时间：9月9号结束

目前《死亡搁浅》特惠售价为223元，原价298，为历史最低价。14378篇测评中93%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至9月9日。

网友评价：

这是一款极为慢热的优秀游戏（对我而言），当你觉得送货的过程枯燥且惊悚（突然出现的BT，就拿泥巴往你身上糊）的时候，突然踏入一片草地，BGM想起来，那一刻，你会觉得，送送货，也挺好的。

小编点评：

前期一穷二白，又要背着沉重的货物翻山越岭，我曾摔得一鼻子灰，也曾靠着前辈留下的梯子和绳索慢慢前进，我也留下了一些辅助设备，在受到别人帮助的同时，你会不自觉地想去做同样的人

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