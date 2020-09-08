steam每日特惠：皇牌空战7：未知空域什么时候史低

2020-09-09 17:55:03 来源：91单机游戏 编辑：admin

一款空战射击游戏《皇牌空战7：未知空域》今日在Steam平台进行疯狂周三特价促销，原价268元，现优惠价仅售88元，特价促销截止至9月12日。享受360度自由飞行的爽快感，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《皇牌空战7:未知空域/ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN》是一款空战射击类游戏，本作由虚幻4引擎制作，将为各位玩家展示精美的天空景色和城市，游戏中将加入众多新载具，游玩惊险刺激的单人模式以外，玩家还可以在线上与其他玩家对战。

游戏名称：皇牌空战7：未知空域/ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

游戏原价：268元

游戏售价：88元

活动时间：9月12号结束

《皇牌空战7:未知空域》优惠现售88元，原价268，平历史最低价。11206篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月12日。

网友评价：

空战体检极佳，但联机模式根本匹配不到人，而剧情模式从头到尾NPC队友一直在摸鱼 ——《关于小哑巴Trigger和他只会拍马屁的废物队友们拯救世界这件事》

小编点评：

皇牌空战，虽然换汤不换药。但是画质还有手感是有提升的。怎么说的，打折买是不吃亏的。我是推荐的，很多人表示不满可以理解，我也不是很满意。

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