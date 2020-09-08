微软喜加一！《Stealin》免费领取地址！

2020-09-08 18:08:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款策略类游戏《Stealin》开启免费领取的活动，是一款快节奏的策略型游戏，免费领取截止9月8日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

斯大林是一款快节奏的策略性游戏，它的目的就是征服新的领地！特别好玩，但是不那么容易完成，如果你渴望一种真实的挑战，那么你可以尝试一下。

领取地址：点击进入

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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