steam每日特惠：怪物火车什么时候史低

2020-09-08 18:11:04 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款卡牌rogue游戏《怪物火车》在Steam平台上进行特价促销，原价80元，现优惠价仅售64元，特价促销截止至9月8日。超火的一款卡牌rogue游戏，下面就来看看这次折扣详情吧。

《怪物火车》是一款特别的 Roguelike 卡牌构筑策略类游戏。登上前往地狱的火车，巧妙地运用战术来守卫多个纵向战场。多名玩家实时竞技，无限重玩的游戏机制，《怪物火车》能够随时为您带来欢乐。

游戏名称：怪物火车/Monster Train

游戏原价：80元

游戏售价：64元

活动时间：9月8号结束

目前《怪物火车》特惠售价为64元，原价80，为历史最低价。7843篇测评中96%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至9月8日。

网友评价：

这个游戏做的非常好，但缺点也是有的，最大的问题就是流程太短了，作为卡牌构筑类游戏，流程短时非常伤的，你必须早早的抓到核心单位牌，不然给你的核心牌找强化石头的时间就没了，不像杀戮尖塔那样给你慢慢优化的机会，有限的抓氏族单位的机会中，如果不能早早的找到核心单位，那就输了，所以基本上要天湖开局才能玩。 希望设计师设计个溶解机制，可以花金币把石头给拆下来，这样还能多等等核心单位牌。现在真的时太吃开局胡了

小编点评：

很好玩，音乐也特别好听。缺点就是流程太短了，希望能加长一点或者出些dlc什么的。

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