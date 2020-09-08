Epic喜加一！《3/10：EP5》免费领取地址

2020-09-08 09:56:30 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台目前正好有一款肥皂剧游戏《3/10：EP5》的免费领取活动，这款游戏之前8月7日限免的《3/10》的第五章，一半肥皂剧一半游戏，下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

和世界上最差游戏工作室的开发者们一同参加冒险，忍受各种荒唐而又有趣的滑稽事件。本周，开发团队们以只有游戏开发者才能做到的方式——进行办公室规模的大逃杀游戏——来解决问题。

Epic领取地址：点击进入

领取方法：

是之前赠送的《3/10》的第五章节，讲述了肥皂剧的后续故事，玩家只需要登录epic账号即可免费领取这款游戏。

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