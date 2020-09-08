Epic喜加一！《咒语破碎》DLC服饰免费领取地址

2020-09-08 15:20:10 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在近日上架了一款免费的魔法吃鸡游戏《咒语破碎》，作为一款吃鸡类游戏，自然少不了装扮，这次官方就免费赠送了一款服饰可供玩家领取。下面小编就为大家分享这款服饰的免费领取地址！

游戏介绍：

《咒语破碎》是Proletariat制作并且发行的一款魔法题材的动作射击游戏，玩家在游戏中可以扮演魔法师，传送到一个宏大的广场，击败其他所有的敌人。

Epic领取地址：点击此处

领取方法：

首先进入领取页面，然后选择givekey获得激活码，前往Epic游戏商城的兑换页面，将获得的key进行兑换，即可获得这款免费的服饰装扮。

也可以前往网页进行兑换，兑换页面：点击此处

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