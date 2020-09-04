Epic喜加一！《咒语破碎》免费领取地址

2020-09-08 15:19:48 来源：91单机游戏 编辑：admin

在之前的科隆展上已经展示过了一款魔法吃鸡游戏《咒语破碎（Spellbreak）》，目前在Epic商城中可以免费下载，作为一款免费的吃鸡游戏登陆Epic独占（PC平台）。下面小编就为大家分享这款游戏的免费领取地址！

游戏介绍：

《咒语破碎》是Proletariat制作并且发行的一款魔法题材的动作射击游戏，玩家在游戏中可以扮演魔法师，传送到一个宏大的广场，击败其他所有的敌人。

Epic领取地址：点击此处

领取方法：

玩家进入链接，登陆自己的Epic账号，点击获取之后即可免费加入到自己的库中，之后就可以开玩了。

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