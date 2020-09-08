Word Blocks Master+免费领取地址

2020-09-08 15:30:47 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款益智类游戏《Word Blocks Master+》开启免费领取的活动，是一款拼图游戏，免费领取截止9月3日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

游戏类型是非常经典的拼图游戏，原价28元，免费领取时限只剩下今天了，欲嫖从速。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/word-blocks-master-word-search-puzzle-game/9n51crjcf0jt?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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