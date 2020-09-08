角斗士公会经理：序章在哪免费领取

2020-09-08 15:30:28 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在有一款模拟经营类游戏《角斗士公会经理：序章》可以进行免费领取，这是《角斗士公会经理》的试玩版本。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《角斗士公会经理：序章》是一款在史诗般的幻想世界中管理自己的角斗士公会的战场模拟游戏。 建立和管理自己的公会，雇用和培训角斗士，制定独特的战术，管理资源，争夺竞技场的头衔等等。

领取地址：https://store.steampowered.com/app/1332470/Gladiator_Guild_Manager_Prologue/

玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后前往商店页面进行免费领取，在正式版出来后，可以继承序章中的存档。

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