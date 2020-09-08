港诡实录什么时候史低

今天一款类国产恐怖游戏《港诡实录》在Steam上特价促销，原价56元，现优惠价仅售44元，特价促销截止至9月9日。特别好评国产恐怖游戏，讲述了老香港的灵异事件，下面就来看一下这次折扣详情吧。
《港诡实录》是一款2020年发售的一款以中国香港都市传说为题材的第一人称恐怖冒险游戏，讲述了年轻人要录制灵异节目来到了老香港的废墟中，所发生的灵异事件。
游戏名称：港诡实录/港詭實錄
游戏原价：56元
游戏售价：44元
活动时间：9月9号结束
《港诡实录》优惠现售44元，原价56，平历史最低价。4167篇测评中87%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月9日。
网友评价：
一个好的恐怖游戏，应该在环境的营造，主人公的内心世界上多下功夫，而不是一味地靠Jump scare和突然改变音效来吓唬玩家。游戏的剧情过于隐晦，如果不仔细看游戏内的文本很容易忽略，人物和场景的建模很一般，潜行机制也很奇怪。但想到是两个人做的，而且还是国产游戏，很不容易。希望下一部能做的更好。
小编点评：
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