二之国：白色圣灰的女王什么时候史低

2020-09-08 15:29:43 来源:91单机游戏 编辑:admin

今天一款日系角色扮演游戏《二之国:白色圣灰的女王》在Steam上疯狂周三特价促销,原价228元,现优惠价仅售68元,特价促销截止至9月4日。吉卜力画风就值得好评,下面就来看一下这次折扣详情吧。

回到那Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered另一个世界的旅程。LEVEL-5的经典传奇以尽善尽美之姿回归,更进化的图像及表现。

游戏名称:二之国:白色圣灰的女王/Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

游戏原价:228元

游戏售价:68元

活动时间:9月4号结束

《二之国:白色圣灰的女王》优惠现售68元,原价228,新历史最低价。690篇测评中91%好评率,特别好评。支持简体中文,特惠活动截止至9月4日。

网友评价:

首先,这是一款剧情内容完整,适合低龄玩家的游戏。但是从游戏性来说,非常丰富,具备日系RPG的该有特点如果游戏有年龄分级的话,那么这类游戏明显是日系游戏的入门级RPG。

换句话说,国产RPG操着武侠的题材,使用着程序员兼职做出来的角色对话和剧情大纲,对比别人家孩子玩的RPG都能如此成熟、完整、用心制作,国产武侠(小学中等以下作文水平的台本)难道不觉得惭愧么?

小编点评:

《二之国:白色圣灰的女王》是Level5和动画制作公司吉卜力联合制作的RPG游戏,同时也是纪念Level5创建10周年的游戏第一作,音乐家久石让配乐作曲,这些就足够了。

91单机网每天不定时更新,有喜欢玩单机游戏的大佬,欢迎关注并收藏本站。