Uplay喜加一！《全境封锁》免费领取地址！

2020-09-04 15:39:14 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，育碧之前预告要送的《全境封锁》目前已经正式开放免费领取了，不过限定了外区，国区没有免费领取，需要魔法，截止9月8日，下面小编就为大家分享《全境封锁》免费领取地址！

游戏介绍：

《全境封锁》玩家所扮演的精英执法人员，来自特别行动部"The Division"，专门负责疏导难民，打击犯罪，在稳定危局恢复秩序的同时还步步进逼幕后真相，执法组不依赖外部条件独立运作，其持续作战能力完全仰仗就地补给。

Uplay领取地址：https://register.ubisoft.com/the-division/en-US

领取方法：

玩家进入育碧商店页面后，登陆你的育碧账号，然后点击get game即可入库。

注意：国区没有！需要挂梯子去外区领取，截止9月8日

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