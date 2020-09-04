Epic喜加一！《无主之地2》DLC免费领取地址！

Epic平台一款经典刷宝游戏《无主之地2》的DLC目前正开启了免费领取活动，此DLC为“指挥官Lilith和Sanctuary之战”，原价99元，现可免费领取，下面小编就为大家分享这款DLC免费领取地址！
游戏介绍：
挑战新boss、探索新区域、收集新宝物（包括"传奇"之上的新等级），并加入莉莉丝和猩红突袭者，对抗一心想将星球踩在脚下的癫狂恶徒。
Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/product/borderlands-2/commander-lilith
领取方法：
此为《无主之地2》的DLC，原价99元，现玩家只需要登录自己的Epic账号即可免费领取，免费领取截止10月2日。
注意：需要游戏本体
91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。
我可以不玩，但我不能没有，育碧之前预告要送的《全境封锁》目前已经正式开放免费领取了，不过限定了外区，国区没有免费领取，需要魔法，截止9月8日，下面小编就为大家分享《全境封锁》免费领取地址！游戏介绍：《全境封锁》玩家所扮演的精英执法人员，来自特别行动部"TheDivision"，专
Epic平台一款经典刷宝游戏《无主之地2》的DLC目前正开启了免费领取活动，此DLC为“指挥官Lilith和Sanctuary之战”，原价99元，现可免费领取，下面小编就为大家分享这款DLC免费领取地址！游戏介绍：挑战新boss、探索新区域、收集新宝物（包括"传奇"之上的新等级）
我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款益智类游戏《WordBlocksMaster+》开启免费领取的活动，是一款拼图游戏，免费领取截止9月3日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。游戏类型是非常经典的拼图游戏，原价28元，免费领取时限只剩下今天了，欲嫖从速。领取地址：https://
我可以不玩，但我不能没有，现在有一款模拟经营类游戏《角斗士公会经理：序章》可以进行免费领取，这是《角斗士公会经理》的试玩版本。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《角斗士公会经理：序章》是一款在史诗般的幻想世界中管理自己的角斗士公会的战场模拟游戏。建立和管理自己的公会，雇用和培训角斗士，制定
我可以不玩，但我不能没有，现在有一款赛博朋克游戏《Ghostrunner》可以进行免费领取，游戏动作十分流畅画面非常惊人，赛博朋克味儿十足。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。Ghostrunner是一款第一人称视角硬核斩杀游戏，具有闪电般的动作，发生在严酷的赛博朋克环境里，一座未来派巨型建
今天一款类国产恐怖游戏《港诡实录》在Steam上特价促销，原价56元，现优惠价仅售44元，特价促销截止至9月9日。特别好评国产恐怖游戏，讲述了老香港的灵异事件，下面就来看一下这次折扣详情吧。《港诡实录》是一款2020年发售的一款以中国香港都市传说为题材的第一人称恐怖冒险游戏，讲述了年轻人要录制灵异节
今天一款日系角色扮演游戏《二之国：白色圣灰的女王》在Steam上疯狂周三特价促销，原价228元，现优惠价仅售68元，特价促销截止至9月4日。吉卜力画风就值得好评，下面就来看一下这次折扣详情吧。回到那NinoKuni:WrathoftheWhiteWitchRemastered另一个世界的旅程。LEV
今天一款剧情丰富推理游戏《逆转裁判123成步堂精选集》在Steam平台上进行特价促销，原价162元，现优惠价仅售81元，特价促销截止至9月5日。经典推理游戏，应该没有人没听过吧，下面就来看看这次折扣详情吧。《逆转裁判123成步堂精选集》是一款非常经典的推理游戏，原作自2001发售，steam上这次的
我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款飞行射击游戏《飞行彗星》开启免费领取的活动，是一款经典的飞行类游戏，免费领取截止9月11日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。控制彗星，避开所有障碍物，飞往目的地。每个关卡我们容许你碰两次，碰超过两次需要重玩那一关。领取地址：https://w
Epic平台一款经典刷宝游戏《无主之地2》的DLC目前正开启了免费领取活动，此DLC为“指挥官Lilith和Sanctuary之战”，原价99元，现可免费领取，下面小编就为大家分享这款DLC免费领取地址！游戏介绍：挑战新boss、探索新区域、收集新宝物（包括"传奇"之上的新等级）