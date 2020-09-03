Steam喜加一！角斗士公会经理：序章在哪免费领取

我可以不玩，但我不能没有，现在有一款模拟经营类游戏《角斗士公会经理：序章》可以进行免费领取，这是《角斗士公会经理》的试玩版本。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
《角斗士公会经理：序章》是一款在史诗般的幻想世界中管理自己的角斗士公会的战场模拟游戏。 建立和管理自己的公会，雇用和培训角斗士，制定独特的战术，管理资源，争夺竞技场的头衔等等。
领取地址：https://store.steampowered.com/app/1332470/Gladiator_Guild_Manager_Prologue/
玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后前往商店页面进行免费领取，在正式版出来后，可以继承序章中的存档。
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我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款飞行射击游戏《飞行彗星》开启免费领取的活动，是一款经典的飞行类游戏，免费领取截止9月11日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。控制彗星，避开所有障碍物，飞往目的地。每个关卡我们容许你碰两次，碰超过两次需要重玩那一关。领取地址：https://w
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我可以不玩，但我不能没有，近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款RPG游戏《爱神餐馆2》，游戏的版本较为古老，需要开启win7兼容模式，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《爱神餐馆2》，是恋爱育成游戏《爱神餐馆MAX》的续集，由光谱于3月28日正式发行PC中文版。该作除了保留日本声
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