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steam每日特惠：港诡实录什么时候最低

2020-09-04 15:28:14来源：91单机游戏编辑：admin

今天一款类国产恐怖游戏《港诡实录》在Steam上特价促销，原价56元，现优惠价仅售44元，特价促销截止至9月9日。特别好评国产恐怖游戏，讲述了老香港的灵异事件，下面就来看一下这次折扣详情吧。

steam每日特惠：《港诡实录》今日平史低44元

《港诡实录》是一款2020年发售的一款以中国香港都市传说为题材的第一人称恐怖冒险游戏，讲述了年轻人要录制灵异节目来到了老香港的废墟中，所发生的灵异事件。

游戏名称：港诡实录/港詭實錄

游戏原价：56元

游戏售价：44元

活动时间：9月9号结束

steam每日特惠：《港诡实录》今日平史低44元

《港诡实录》优惠现售44元，原价56，平历史最低价。4167篇测评中87%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月9日。

网友评价

一个好的恐怖游戏，应该在环境的营造，主人公的内心世界上多下功夫，而不是一味地靠Jump scare和突然改变音效来吓唬玩家。游戏的剧情过于隐晦，如果不仔细看游戏内的文本很容易忽略，人物和场景的建模很一般，潜行机制也很奇怪。但想到是两个人做的，而且还是国产游戏，很不容易。希望下一部能做的更好。

小编点评

轻松休闲的小游戏！适合全家人饭后一起玩娱乐一下

91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。

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