steam每日特惠：逆转裁判123成步堂精选集什么时候最低

今天一款剧情丰富推理游戏《逆转裁判123成步堂精选集》在Steam平台上进行特价促销，原价162元，现优惠价仅售81元，特价促销截止至9月5日。经典推理游戏，应该没有人没听过吧，下面就来看看这次折扣详情吧。
《逆转裁判123成步堂精选集》是一款非常经典的推理游戏，原作自2001发售，steam上这次的版本为三款经典成步堂的合集，并且支持中文，建议没有玩过的小伙伴们趁着打折都来入手一下。
游戏名称：逆转裁判123成步堂精选集/Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
游戏原价：162元
游戏售价：81元
活动时间：9月5号结束
目前《逆转裁判123成步堂精选集》特惠售价为81元，原价162，为历史最低价。6255篇测评中97%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至9月5日。
网友评价：
好游戏！不要剧透慢慢玩，虽然可能会有卡关的时候但也一定不要看跟之后剧情有关的东西，整体玩下来可以说虽然有人会觉得老套，但刚开始的豁然开朗与早已沉浸其中的情感绝对是你玩完这个游戏后最强烈的感受。最后希望能出之后的几部作品。
小编点评：
“真正的男人，只有在了结一切后才可以落下眼泪......”
91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。
我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款飞行射击游戏《飞行彗星》开启免费领取的活动，是一款经典的飞行类游戏，免费领取截止9月11日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。控制彗星，避开所有障碍物，飞往目的地。每个关卡我们容许你碰两次，碰超过两次需要重玩那一关。领取地址：https://w
Epic平台一款经典刷宝游戏《无主之地2》的DLC目前正开启了免费领取活动，此DLC为“指挥官Lilith和Sanctuary之战”，原价99元，现可免费领取，下面小编就为大家分享这款DLC免费领取地址！游戏介绍：挑战新boss、探索新区域、收集新宝物（包括"传奇"之上的新等级）
我可以不玩，但我不能没有，育碧之前预告要送的《全境封锁》目前已经正式开放免费领取了，不过限定了外区，国区没有免费领取，需要魔法，截止9月8日，下面小编就为大家分享《全境封锁》免费领取地址！游戏介绍：《全境封锁》玩家所扮演的精英执法人员，来自特别行动部"TheDivision"，专
我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款益智类游戏《WordBlocksMaster+》开启免费领取的活动，是一款拼图游戏，免费领取截止9月3日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。游戏类型是非常经典的拼图游戏，原价28元，免费领取时限只剩下今天了，欲嫖从速。领取地址：https://
今天一款类国产恐怖游戏《港诡实录》在Steam上特价促销，原价56元，现优惠价仅售44元，特价促销截止至9月9日。特别好评国产恐怖游戏，讲述了老香港的灵异事件，下面就来看一下这次折扣详情吧。《港诡实录》是一款2020年发售的一款以中国香港都市传说为题材的第一人称恐怖冒险游戏，讲述了年轻人要录制灵异节
今天一款日系角色扮演游戏《二之国：白色圣灰的女王》在Steam上疯狂周三特价促销，原价228元，现优惠价仅售68元，特价促销截止至9月4日。吉卜力画风就值得好评，下面就来看一下这次折扣详情吧。回到那NinoKuni:WrathoftheWhiteWitchRemastered另一个世界的旅程。LEV
今天一款国产动作游戏《嗜血印》在Steam上特价，原价58元，现优惠价仅售20元，特价促销截止至9月9日。国产仁王，并且在角色方面设计也较为用心，下面就来看一下这次折扣详情吧。《嗜血印》是一款武侠动作类角色扮演游戏，玩法上有点魂类游戏的感觉，游戏难度也挺高，不少手残玩家纷纷叫苦连天。游戏的战斗方式融
我可以不玩，但我不能没有，近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款RPG游戏《爱神餐馆2》，游戏的版本较为古老，需要开启win7兼容模式，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《爱神餐馆2》，是恋爱育成游戏《爱神餐馆MAX》的续集，由光谱于3月28日正式发行PC中文版。该作除了保留日本声
我可以不玩，但我不能没有，近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款经典RPG游戏《新天魔界：混沌欲望》，游戏的版本较为古老，需要开启win7兼容模式，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《新天魔界：混沌欲望》为IF沿用圣魔战记的世界观所制作的全新SRPG，以独特的世界观、具有深度的战略
我可以不玩，但我不能没有，育碧之前预告要送的《孤岛惊魂3》目前已经正式开放免费领取了，这次真的不是《光之子》了，免费领取截止9月8日，下面小编就为大家分享《孤岛惊魂3》免费领取地址！游戏介绍：在《孤岛惊魂3》中，由玩家扮演的JasonBrody被置身于一个脱离现代文明的神秘热带孤岛之上，这里是世界的