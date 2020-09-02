Epic喜加一！《无主之地2》DLC免费领取地址！

2020-09-03 09:58:56 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台一款经典刷宝游戏《无主之地2》的DLC目前正开启了免费领取活动，此DLC为“指挥官Lilith和Sanctuary之战”，原价99元，现可免费领取，下面小编就为大家分享这款DLC免费领取地址！

游戏介绍：

挑战新boss、探索新区域、收集新宝物（包括"传奇"之上的新等级），并加入莉莉丝和猩红突袭者，对抗一心想将星球踩在脚下的癫狂恶徒。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/product/borderlands-2/commander-lilith

领取方法：

此为《无主之地2》的DLC，原价99元，现玩家只需要登录自己的Epic账号即可免费领取，免费领取截止10月2日。

注意：需要游戏本体

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。