Uplay喜加一！《孤岛惊魂3》现已开放免费领取！

我可以不玩，但我不能没有，育碧之前预告要送的《孤岛惊魂3》目前已经正式开放免费领取了，这次真的不是《光之子》了，免费领取截止9月8日，下面小编就为大家分享《孤岛惊魂3》免费领取地址！
游戏介绍：
在《孤岛惊魂3》中，由玩家扮演的Jason Brody被置身于一个脱离现代文明的神秘热带孤岛之上，这里是世界的边缘，野蛮的天堂。在这个无法之地，暴力变得理所应当。玩家将决定在何时、何地并且如何展开游戏的旅程，无论是正面冲突还是悄然潜行，爆炸和射击将伴随着玩家穿越过这整个早已难辨是非的小岛。
Uplay领取地址：https://register.ubisoft.com/far-cry-3
领取方法：
玩家进入育碧商店页面后，登陆你的育碧账号，然后点击get game即可入库。
注意：免费领取活动截止9月8日
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