方块喜加一！《新天魔界：混沌欲望》免费领取地址

2020-09-01 17:58:29 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款经典RPG游戏《新天魔界：混沌欲望》，游戏的版本较为古老，需要开启win7兼容模式，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《新天魔界：混沌欲望》为IF沿用圣魔战记的世界观所制作的全新SRPG，以独特的世界观、具有深度的战略系统、描写细腻的角色以及强大的声优带领玩家在幻想的世界中四处征战。

领取地址

《新天魔界：混沌欲望》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail261.html

玩家进入页面后，登陆账号，然后点击获取就可以加入到游戏库中。游戏的版本较为古老，需要以win7兼容模式运行。

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