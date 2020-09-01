方块喜加一！《爱神餐馆2》免费领取地址

2020-09-01 17:58:50 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款RPG游戏《爱神餐馆2》，游戏的版本较为古老，需要开启win7兼容模式，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《爱神餐馆2》，是恋爱育成游戏《爱神餐馆MAX》的续集，由光谱于3月28日正式发行PC中文版。该作除了保留日本声优演出及OP、ED主题曲，并追加了Xbox版角色玛桃·拉斯布利和PS2版角色媞姆·莫斯查达，战斗模式更大幅提升为RPG式战斗，追加人物升级养成成份。

领取地址

《爱神餐馆2》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail202.html

玩家进入页面后，登陆账号，然后点击获取就可以加入到游戏库中。游戏的版本较为古老，需要以win7兼容模式运行。

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