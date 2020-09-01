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steam每日特惠：嗜血印什么时候史低

2020-09-01 17:58:58来源：91单机游戏编辑：admin

今天一款国产动作游戏《嗜血印》在Steam上特价，原价58元，现优惠价仅售20元，特价促销截止至9月9日。国产仁王，并且在角色方面设计也较为用心，下面就来看一下这次折扣详情吧。

steam每日特惠：《嗜血印》今日新史低20元

《嗜血印》是一款武侠动作类角色扮演游戏，玩法上有点魂类游戏的感觉，游戏难度也挺高，不少手残玩家纷纷叫苦连天。游戏的战斗方式融合了多种的元素在内，并且全随机的迷宫也让rogue玩家大喜。

游戏名称：嗜血印/Bloody Spell

游戏原价：58元

游戏售价：20元

活动时间：9月9号结束

steam每日特惠：《嗜血印》今日新史低20元

《嗜血印》优惠现售20元，原价58，新历史最低价。8725篇测评中82%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月9日。

网友评价

这个游戏，其实和魂什么的一点关系都没有，它真正的血统是战神和鬼泣，但你要说它和谁最像，那一定是洛奇英雄传，这种sd组合攻击的动作游戏，其实是很考验玩家的空间感和反应能力，以及对怪物的熟悉程度。

小编点评

人物动作技能作为国产游戏挺棒的，没耐力条满分，但是这怪物设计是能说是恶心至极

91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。

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