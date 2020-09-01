steam每日特惠：玛拉的夏天什么时候史低

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《玛拉的夏天 Summer in Mara》是一款在岛屿上农耕、手作、航海探险的冒险类游戏。玩家将化身主角少女Koa，在玛拉岛上耕耘自己的岛屿、收获庄稼、创造工具、铸造房子，并驾驶船只出海远航以探索新岛屿和发现无穷的秘密。
游戏名称：玛拉的夏天/Summer in Mara
游戏原价：80元
游戏售价：64元
活动时间：9月8号结束
《玛拉的夏天》优惠现售64元，原价80，新历史最低价。443篇测评中72%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月8日。
网友评价：
不得不说，在玩demo的时候我觉得这游戏还是很ok的。美式卡通加上物语系列的玩法让我这个深度种田游戏爱好者相当看好。但随着正式版的推出，两个多小时游戏过程将这种美好的幻想便打破了。首先说一下，游戏的概念是挺好的，有着丰富的任务系统和线性故事，让不喜欢高度自由种田游戏的玩家能够着手于故事的行进。制造，种田，砍树，挖矿，食物，探索等牧场游戏的核心也都好好保留着。
小编点评：
试玩觉得有点意思，昨天下了正式版玩了一会儿就...比较低龄的游戏，游戏性也很弱，被种田骗了
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