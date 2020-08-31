steam每日特惠：亚托莉：我挚爱的时光什么时候史低

2020-09-01 10:31:04 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款视觉小说游戏《亚托莉：我挚爱的时光》在Steam平台进行特价促销，原价73元，现优惠价仅售65元，特价促销截止至9月5日。好吃就是高兴嘛！下面就来看一下这次折扣详情吧。

打造一流医院、治疗稀奇古怪的病症、管理各种棘手的医护人员，将你刚起步的医疗机构规模扩大至整个双点县。

游戏名称：亚托莉：我挚爱的时光/ATRI -My Dear Moments-

游戏原价：73元

游戏售价：65元

活动时间：9月5号结束

目前《亚托莉：我挚爱的时光》特惠售价为65元，原价73，为历史最低价。2678篇测评中98%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至9月5日。

网友评价：

你是人类，绝非造物。这部作品或者还可以叫做“亚托莉：变人”，科学的世界是残酷的，人类也是需要未来的。曾经的拥有也只能是记忆中的永恒。

小编点评：

高性能废物战斗机器人萝卜子赛高，敢对萝卜子冲的lsp先给你一套火箭拳

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