方块喜加一！《伊苏6：纳比斯汀的方舟》免费领取地址

2020-08-31 12:06:27 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款经典RPG游戏《伊苏6：纳比斯汀的方舟》，游戏的版本较为古老，需要开启win7兼容模式，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《伊苏Ⅵ：纳比斯汀的方舟》是一款由FALCOM制作发行的动作角色扮演类游戏，是《伊苏》系列的第六部正统续作，于2003年9月27日发行。

领取地址

《伊苏6：纳比斯汀的方舟》：https://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail144.html

玩家进入页面后，登陆账号，然后点击获取就可以加入到游戏库中。游戏的版本较为古老，需要以win7兼容模式运行。

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