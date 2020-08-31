indiegala喜加一！《战场2：血战卡昂》免费领取地址

2020-08-31 12:05:49 来源：91单机游戏 编辑：admin

近日在一家indiegala平台可以免费领取一款战争游戏《战场2：血战卡昂》，这款游戏在其他平台上售价为15元，玩家免费领取之后即可永久入库，下面就一起来看一下这款游戏免费领取地址吧。

在这场大战中，玩家可以选择美国、英国或德国三种势力，每种势力皆有专属的五场战役。另外，游戏中有超过 50 种不同的兵种单位可以使用，如何在战术上精准的使用各种不同的单位，使自军夺得丰厚的战果，将大幅度考验玩家的智慧与战术运用。

领取地址：https://freebies.indiegala.com/theatre-of-war-2-battle-for-caen/

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