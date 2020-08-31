GOG喜加一！《弑杀》免费领取地址

2020-09-01 09:27:40 来源：91单机游戏 编辑：admin

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在这款游戏中玩家将进入一个哥特世界，控制一个名为Bathoryn的英雄，你要寻找到传说七塔。探险的路上你必须一直战斗这样才有可能通过九死之地，每个塔中都有你要击败的怪物，要解开的谜题以及要躲避的陷阱。

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