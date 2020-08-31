Uplay喜加一！《孤岛惊魂3》免费领取地址

2020-09-01 09:26:57 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，育碧游戏早买早享受，晚买享折扣，不买免费送，这次育碧将要赠送《孤岛惊魂3》，免费领取活动9月1日开启，截止9月8日，下面小编就为大家分享《孤岛惊魂3》免费领取地址！

游戏介绍：

在《孤岛惊魂3》中，由玩家扮演的Jason Brody被置身于一个脱离现代文明的神秘热带孤岛之上，这里是世界的边缘，野蛮的天堂。在这个无法之地，暴力变得理所应当。玩家将决定在何时、何地并且如何展开游戏的旅程，无论是正面冲突还是悄然潜行，爆炸和射击将伴随着玩家穿越过这整个早已难辨是非的小岛。

Uplay领取地址：

领取方法：

玩家进入育碧商店页面后，登陆你的育碧账号，然后点击get game即可入库。

注意：免费领取活动从9月1日开始，截止9月8日

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