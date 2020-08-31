steam每日特惠：先祖：人类奥德赛什么时候史低

2020-09-01 09:25:51 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款开放世界制作生存游戏《先祖：人类奥德赛》在Steam平台进行特价促销，原价129元，现优惠价仅售64元，特价促销截止至9月11日。大猩猩模拟器，下面就来看一下这次折扣详情吧。

跟著《先祖：人类奥德赛》进入1000万年前人类即将诞生的非洲世界率领家族，尽情探索环境、扩张领土并进化，成功存活下来。

游戏名称：先祖：人类奥德赛/Ancestors: The Humankind Odyssey

游戏原价：129元

游戏售价：64元

活动时间：9月11号结束

目前《先祖：人类奥德赛》特惠售价为64元，原价129，为历史最低价。216篇测评中70%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至9月11日。

网友评价：

别人玩，找食物找水源，扩张自己的部落。在原始大自然中识别未知的事物，变的越来越聪颖，慢慢战胜大自然，最终进化为人。我玩，找到迷路的孩子后就找不到家。同时被豹子、野猪、鳄鱼、巨蟒、剑齿虎排着队追。流着血断着腿，只有怀里的树干还有些温度。一低头看到剑齿虎把所有动物一个个咬死，直接吓的歇斯底里发疯暴毙。

小编点评：

这个游戏是告诉我，如果主角是我，人类就不会出现了？

91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。