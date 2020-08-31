itch.io喜加一！《Burning Snow》免费领取地址

2020-09-01 09:26:10 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款像素冒险射击游戏《Burning Snow》开启免费领取的活动，游戏的画面看起来非常怀旧，射击起火的雪花，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Burning Snow》是一款像素射击冒险游戏，玩家在游戏中要攻击这些雪花来获得金币，然后金币可以前往商店购买更好的武器。

领取地址：

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，支持中文。

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