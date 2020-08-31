itch.io喜加一！《Shines Over II》免费领取地址

2020-09-01 09:27:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款开放世界游戏《Shines Over II》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，游戏画面看起来较为阴暗，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Shines Over II》是一款没有主线的开放世界游戏，不过游戏中有一些小游戏可以进行游玩，实则为一款步行模拟器

领取地址：

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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