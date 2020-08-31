itch.io喜加一！《Survive the Night》免费领取地址

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款射击游戏《Survive the Night》开启免费领取的活动，游戏原价3美元，由于在晚上的雾中所以可见度不高，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
《Survive the Night》是一款第三人称俯视视角的射击游戏，由于在晚间所以迷雾缭绕，可见度很低，游戏原价3美元。
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玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。
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近日在一家indiegala平台可以免费领取一款战争游戏《战场2：血战卡昂》，这款游戏在其他平台上售价为15元，玩家免费领取之后即可永久入库，下面就一起来看一下这款游戏免费领取地址吧。在这场大战中，玩家可以选择美国、英国或德国三种势力，每种势力皆有专属的五场战役。另外，游戏中有超过50种不同的兵种单
今天一款太空动作Rogue游戏《永恒空间》在Steam平台进行特价促销，原价88元，现优惠价仅售13元，特价促销截止至9月4日。带有rogue元素的太空射击游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。《EVERSPACE》是一款侧重于动作的单人太空射击游戏，结合了类Rogue元素和一流的视觉效果及引人入胜的
今天，一个悬疑视觉小说游戏《植物大战僵尸:和睦小镇保卫战》正在Steam进行特价促销活动，原价310，现仅售124元，特价促销截止至8月31日。需要EA账号，下面就来看看这款游戏的折扣详情。到《植物大战僵尸:和睦小镇保卫战》中大显身手吧，这里包含最疯狂的射手！游戏名称：植物大战僵尸:和睦小镇保卫战/
今天，一个悬疑视觉小说游戏《AI：梦境档案》正在Steam进行疯狂周三特卖活动，原价310，现仅售124元，特价促销截止至8月22日。打越钢太郎全新力作，下面就来看看这款游戏的折扣详情。《AI：梦境档案》是由负责目前全世界销量已超50万份的《极限脱出》系列的打越钢太郎满怀自信的全新项目。游戏名称：A
今天，一个开放世界RPG游戏《异星探险家》正在Steam进行疯狂周三特卖活动，原价90，现仅售58元，特价促销截止至8月25日。太空沙盒游戏，下面就来看看这款游戏的折扣详情。探索并重塑遥远世界！《ASTRONEER》的舞台设置在淘金热潮兴起的25世纪。玩家必须探索外太空边境，冒着生命危险在艰难环境下
我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个休闲桌游《跳棋大师》开启免费领取的活动，跳棋的规则相信大家也都懂了，无需再多说什么了。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。"跳棋"或叫"波子棋"、"中国跳棋"是一种传统游戏，差不多人人小
我能够不玩，但我不能没有，现在Steam平台上有一个像素横版动作游戏《弑杀》能够进行免费领取，需要前往官网填写邮箱领取官方的key之后去steam激活，下面小编就为大家带来《弑杀》的免费领取地址。在这款游戏中玩家将进入一款哥特世界，控制一款名为Bathoryn的英雄，你要寻找到传说七塔。探险的路上你
我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个休闲桌游《跳棋大师》开启免费领取的活动，是一个经典Zigzag类型的游戏，免费领取截止8月31日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。这款游戏是经典的zigzag类型游戏，玩家将要在z字形的弯道中竞速，原价14元，免费领取截止8月31日。领取地址
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一个3D方块冒险探索游戏《Doggoland》开启免费领取的活动，游戏的画面看起来十分怀旧，就像是我的世界一样，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《Doggoland》是一个3D方块探索类游戏，玩家在游戏中将要在一款广阔的无人星球中进行探索。领取地址：