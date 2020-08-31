Epic喜加一！《陷阵之志》免费领取地址

2020-09-01 09:28:18 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在下周将会免费赠送两款游戏，分别为《陷阵之志（Into the Breach）》，目前暂时只有这么一款，可能后续还会追加，免费领取时间为9月3日至9月10日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

游戏中灾难存活下来的人类文明正在受到巨大地底生物的威胁，你必须控制未来机体来抵挡这次外来威胁。在这款回合制策略游戏中，每次拯救世界的行动都带着随机生成的挑战。

Epic领取地址：点击此处

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《陷阵之志》将在9月3日晚上11点正式开启免费领取活动，截止9月10日晚上11点。

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