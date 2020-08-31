Epic喜加一！《杀手6》免费领取地址

2020-09-01 09:28:38 来源：91单机游戏 编辑：admin

本周Epic又将送出一款Steam大火作品《杀手6（HITMAN）》，本次赠送的为标准版《杀手6》，其中包含游戏的所有章节，非常的良心，免费领取时间为8月27日至9月3日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《杀手6》是一款Io Interactive制作、Square Enix发行的第三人称射击游戏。在本作中，主角要进行的任务地点包括了广州，香港，维也纳等地，我们熟悉的老牌杀手47，要在ICA的帮助下展开全球范围的猎杀行动。

Epic领取地址：点击此处

领取方法：

玩家只需要登录自己的Epic账号即可免费领取《杀手6》这款游戏，在Steam原价为147元，领了就是血赚147。

本次免费领取活动从8月27日晚11点开始，截止9月3日晚11点。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。