Steam喜加一！命运之幽在哪免费领取？

2020-09-01 09:29:00 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在有一款角色扮演游戏《命运之幽》可以进行免费领取，这款游戏需要玩家前往外区免费领取，需要魔法，截止8月29日。下面小编就为大家带来《命运之幽》的免费领取地址。

《命运之幽（Destiny or Fate）》是一款探索卡牌类的角色扮演类游戏。与其他战略卡牌游戏类似在命运之幽中不可直接操控我的英雄，但每次使用卡片时满足特定要求的情况下可触发英雄的特殊技能，在战略上什么时间发动技能用户可以自行思考选择。除此之外英雄的特殊被动技能不仅仅影响自身还会影响全队。

领取地址：点击此处

玩家先要使用魔法，然后将自己的Steam购物车地区修改为外区，之后进入到游戏的页面即可免费领取入库。

免费领取截止8月29日凌晨1点

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