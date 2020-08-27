itch.io喜加一！《Green Island》免费领取地址

2020-08-27 15:20:55 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一个像素模拟经营游戏《Green Island》开启免费领取的活动，游戏的画面看起来十分怀旧，就像是马里奥、冒险岛这种2D横版像素经典之作一样，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Green Island》是横版像素模拟经营游戏，玩家能够在游戏中种花，钓鱼，还能够交到许多的朋友，一起建设自己的绿色岛屿。

领取地址：https://endline.itch.io/green-island

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获得游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一款新兴游戏开源独立游戏平台，支持中文。

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