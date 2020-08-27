微软喜加一！《跳棋大师》免费领取地址！

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"跳棋" 或叫"波子棋"、"中国跳棋" 是一种传统游戏，差不多人人小时候都一定玩过。这个游戏名为“跳棋大师”，因为我们开发出一款十分强劲的电脑玩家。
领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/chinese-checkers-master/9nkjwjrdgxcz?activetab=pivot:overviewtab
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今天，一个悬疑视觉小说游戏《植物大战僵尸:和睦小镇保卫战》正在Steam进行特价促销活动，原价310，现仅售124元，特价促销截止至8月31日。需要EA账号，下面就来看看这款游戏的折扣详情。到《植物大战僵尸:和睦小镇保卫战》中大显身手吧，这里包含最疯狂的射手！游戏名称：植物大战僵尸:和睦小镇保卫战/
今天，一个悬疑视觉小说游戏《AI：梦境档案》正在Steam进行疯狂周三特卖活动，原价310，现仅售124元，特价促销截止至8月22日。打越钢太郎全新力作，下面就来看看这款游戏的折扣详情。《AI：梦境档案》是由负责目前全世界销量已超50万份的《极限脱出》系列的打越钢太郎满怀自信的全新项目。游戏名称：A
今天，一个开放世界RPG游戏《异星探险家》正在Steam进行疯狂周三特卖活动，原价90，现仅售58元，特价促销截止至8月25日。太空沙盒游戏，下面就来看看这款游戏的折扣详情。探索并重塑遥远世界！《ASTRONEER》的舞台设置在淘金热潮兴起的25世纪。玩家必须探索外太空边境，冒着生命危险在艰难环境下
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我能够不玩，但我不能没有，现在Steam平台上有一个像素横版动作游戏《弑杀》能够进行免费领取，需要前往官网填写邮箱领取官方的key之后去steam激活，下面小编就为大家带来《弑杀》的免费领取地址。在这款游戏中玩家将进入一款哥特世界，控制一款名为Bathoryn的英雄，你要寻找到传说七塔。探险的路上你
我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个休闲桌游《跳棋大师》开启免费领取的活动，是一个经典Zigzag类型的游戏，免费领取截止8月31日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。这款游戏是经典的zigzag类型游戏，玩家将要在z字形的弯道中竞速，原价14元，免费领取截止8月31日。领取地址
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一个3D方块冒险探索游戏《Doggoland》开启免费领取的活动，游戏的画面看起来十分怀旧，就像是我的世界一样，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《Doggoland》是一个3D方块探索类游戏，玩家在游戏中将要在一款广阔的无人星球中进行探索。领取地址：
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一个像素模拟经营游戏《GreenIsland》开启免费领取的活动，游戏的画面看起来十分怀旧，就像是马里奥、冒险岛这种2D横版像素经典之作一样，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《GreenIsland》是横版像素模拟经营游戏，玩家能够在游戏中种花，钓鱼
今天在Steam有一个像素动作冒险游戏《幻想乡萃夜祭》开启特价促销，原价43元，现实惠价仅售32元，特价促销截止至8月31日。美工十分强大，动作流畅爽快，下面就来看一下这次折扣详情吧。《幻想乡萃夜祭》是由独立游戏开发者煮茶老师个人开发的东方Project同人游戏。游戏名称：幻想乡萃夜祭/Gensok
今天一个经典必玩RPG游戏《巫师3：年度游戏版》在Steam平台特价促销，原价158元，现实惠价仅售47元，特价促销截止至9月8日。绝对的开放世界RPG王者，下面就来看一下这次折扣详情吧。《巫师3：狂猎》是一个2015年发售的游戏，讲述了一段壮丽的史诗故事，玩家扮演猎魔人去寻找预言之子，这款游戏曾获