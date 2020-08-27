微软喜加一！《跳棋大师》免费领取地址！

2020-08-27 15:26:15 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个休闲桌游《跳棋大师》开启免费领取的活动，跳棋的规则相信大家也都懂了，无需再多说什么了。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

"跳棋" 或叫"波子棋"、"中国跳棋" 是一种传统游戏，差不多人人小时候都一定玩过。这个游戏名为“跳棋大师”，因为我们开发出一款十分强劲的电脑玩家。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/chinese-checkers-master/9nkjwjrdgxcz?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的Xbox游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。

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