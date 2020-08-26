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微软喜加一！《No One Crash》免费领取地址！

2020-08-27 15:25:25来源：91单机游戏编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个休闲桌游《跳棋大师》开启免费领取的活动，是一个经典Zigzag类型的游戏，免费领取截止8月31日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

微软喜加一！《No One Crash》免费领取地址！

这款游戏是经典的zigzag类型游戏，玩家将要在z字形的弯道中竞速，原价14元，免费领取截止8月31日。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/no-one-crash-six-way-zigzag/9nblggh6cp1c?wa=wsignin1.0&activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的Xbox游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。

微软喜加一！《No One Crash》免费领取地址！

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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