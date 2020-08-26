steam每日特惠：宇宙主义什么时候史低

2020-08-27 15:05:49 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个宇宙沙盒制作游戏《宇宙主义》在Steam平台特价促销，原价90元，现实惠价仅售72元，特价促销截止至8月26日。成为自己宇宙中的上帝，下面就来看一下这次折扣详情吧。

赶快来管理您的星球，引导您的文明体沿着历史的长河繁荣发育。成为The Universim的终极上帝 - Crytivo所开创的全新种类创世神游戏。

游戏名称：宇宙主义/The Universim

游戏原价：90元

游戏售价：72元

活动时间：8月26号结束

目前《宇宙主义》特惠售价为72元，原价90，为历史最低价。3812篇测评中80%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月26日。

网友评价：

前期很好升，中期中世纪科技人口和资源之间的平衡很差，中期需要很长时间来进行资源和建筑的过渡，不然后期直接崩盘

小编点评：

游戏前中期可玩度很高，设置也十分有意思，不过后期内容就比较少了。

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