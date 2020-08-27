steam每日特惠：福尔摩斯：罪与罚什么时候史低

2020-08-27 15:05:27 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个推理悬疑解谜游戏《福尔摩斯：罪与罚》在Steam平台进行周末特惠促销，原价148元，现实惠价仅售14元，特价促销截止至9月2日。福尔摩斯系列首款支持中文的游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

成为有史以来最著名的大侦探：夏洛克·福尔摩斯！使用你强大的侦探技巧，解决6个迥异的案件，包括谋杀、人口失踪、盗窃，还有各类引人入胜的调查。

游戏名称：福尔摩斯：罪与罚/Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

游戏原价：148元

游戏售价：14元

活动时间：9月2号结束

目前《福尔摩斯：罪与罚》特惠售价为14元，原价148，为历史最低价。2798篇测评中91%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至9月2日。

网友评价：

虽说frogware的福尔摩斯系列打根据一款遗嘱，没打通开膛手杰克（因为steam版玩着玩着老蓝屏也不知道修没修好）。但玩到了这作，还是能够看出游戏的机制发生了极大的变化。从成为福尔摩斯到体验福尔摩斯。

小编点评：

惊险的侦探游戏……莫里亚蒂教授也喜爱！

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