steam每日特惠：Foundation什么时候史低

2020-08-27 15:05:13 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个中世纪城市建造游戏《Foundation》在Steam平台进行疯狂周三特价促销，原价90元，现实惠价仅售67元，特价促销截止至8月29日。中世纪模拟建造，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《Foundation》是一个无网格的宏大的中世纪城市建设模拟游戏，聚焦于有机发展、纪念碑建造和资源管理。

游戏名称：Foundation

游戏原价：90元

游戏售价：67元

活动时间：8月29号结束

目前《Foundation》特惠售价为67元，原价90，为历史最低价。5290篇测评中84%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月29日。

网友评价：

上手很简单，难度也不大。需要注意的是，这类游戏是逃不开刁民的，本游戏同理。切记不要与此同时升级太多居民的阶层，阶层提高会使需求新添，本来只要吃果子的，升级后就逐渐需要面包、奶酪、衣服等等，本人与此同时升级了几十位，成功把自己100+的库存玩没了，而且还不够，使心情从90跌倒25。

小编点评：

游戏明显是没做完的，一些新的东西没有汉化翻译，不过丝毫不影响游戏体验。另外游戏整体难度偏易，节奏慢，如果受不了的话建议慎入。

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