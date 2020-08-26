steam每日特惠：古惑狼疯狂三部曲什么时候史低

2020-08-27 15:04:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个经典重制3D游戏《古惑狼疯狂三部曲》在Steam平台进行疯狂周三特价促销，原价250元，现实惠价仅售125元，特价促销截止至8月29日。经典古惑狼的重制游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

经过《古惑狼疯狂三部曲》的强化，他比之前更加疯狂。用彻底重制后的极致画质，重新体验《古惑狼》、《古惑狼2：科尔特斯反击战》和《古惑狼3：时空穿梭》中的精彩时刻。

游戏名称：古惑狼疯狂三部曲/Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

游戏原价：250元

游戏售价：125元

活动时间：8月29号结束

目前《古惑狼疯狂三部曲》特惠售价为125元，原价250，为历史最低价。5630篇测评中94%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月29日。

网友评价：

小时候最爱的PS游戏就是古惑狼系列，当其他小伙伴还在玩PS拳皇，实况足球的时候，我每次去PS房玩的就是古惑狼和古惑狼赛车。这次出重置版本还能够用以前没法用的CoCo妹纸，以前只有3代部分关卡能够用。

小编点评：

小时候玩过的游戏，如今算是对童年的一种补票吧（虽然补票钱给的是动视不是顽皮狗）。

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