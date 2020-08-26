Steam喜加一！像素女友在哪免费领取

2020-08-26 18:16:02 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在Steam平台上有一个角色扮演游戏《像素女友》能够进行免费领取，之前有一个《像素男友》已经登陆Steam，下面小编就为大家带来《像素女友》的免费领取地址。

高中入学试的当天，主人公被施加了诅咒。 这个诅咒会使美少女的分辨率降低到只能看到一款■的程度。 如果提升女孩子的好感度画质也会变高，即可解除诅咒了。

steam领取地址：steam://install/1368860

由于在Steam商城中没有领取选项，需要使用神秘代码，玩家只需要登录自己的Steam账号，然后在Win+R中输入上方的代码，就会弹出《像素女友》的安装界面，点击取消就会加入到游戏库中。

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