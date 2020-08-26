indiegala喜加一！《死亡轨道：复活》免费领取地址

2020-08-26 18:17:27 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《死亡轨道：复活》是一个将玩家带入后启示录的竞速游戏，在不久的将来传统的运动项目将会被更加暴力的娱乐项目所取代。在游戏中主要的比赛项目——适者生存中，你的车上装载着强大的武器，其中选取了世界顶级赛车手与你在引人入胜的赛道进行激战，这将是一场致命的比赛。玩家将在未来的某一巨大的城市中获取变态而刺激的体验，你将驾驶着爱车在赛道上飞驰、激战，最终幸存下来。

领取地址：https://freebies.indiegala.com/death-track-resurrection/

玩家进入到领取页面后，登陆自己的账号，然后点击领取就可以获取这款游戏，并且一经领取永久入库，之后都能够任意游玩。

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