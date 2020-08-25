itch.io喜加一！《BOIDCAK》免费领取地址

2020-08-26 18:14:38 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一个像素冒险迷宫游戏《BOIDCAK》开启免费领取的活动，游戏的画面看起来十分怀旧，吃蛋糕大冒险，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《BOIDCAK》是一个像素迷宫冒险游戏，玩家在游戏中扮演一只乌鸦，能够选择武器进行探索迷宫，路上还能够把路障蛋糕吃掉。游戏原价为999万美元，应该是乱标的价格。只要领了这个游戏真的就是省了一款亿了。

领取地址：点击进入

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获得游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一款新兴游戏开源独立游戏平台，支持中文。

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