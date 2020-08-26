Steam喜加一！磁力高手：黑暗脉冲在哪免费领取？

2020-08-26 18:15:28 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在Steam平台上有一个动作冒险解谜游戏《磁力高手：黑暗脉冲》能够进行免费领取，是开发商Frogwares庆祝成立20周年赠送的游戏，截止8月28日，下面小编就为大家带来《磁力高手：黑暗脉冲》的免费领取地址。

高中入学试的当天，主人公被施加了诅咒。 这个诅咒会使美少女的分辨率降低到只能看到一款■的程度。 如果提升女孩子的好感度画质也会变高，即可解除诅咒了。

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玩家只需要通过链接前往Steam商店，登陆自己的账号就可以免费领取这款原价36元的游戏，免费领取活动截止8月28日上午1点。

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