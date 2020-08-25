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steam每日特惠 异星探险家什么时候史低

2020-08-26 18:16:23来源：91单机游戏编辑：admin

今天，一个开放世界RPG游戏《异星探险家》正在Steam进行疯狂周三特卖活动，原价90，现仅售58元，特价促销截止至8月25日。太空沙盒游戏，下面就来看看这款游戏的折扣详情。

steam每日特惠：《异星探险家》今日平史低58元

探索并重塑遥远世界！《ASTRONEER》的舞台设置在淘金热潮兴起的 25 世纪。玩家必须探索外太空边境，冒着生命危险在艰难环境下勘探资源，寻找一夜暴富的机会。

游戏名称：异星探险家/ASTRONEER

游戏原价：90元

游戏售价：58元

活动时间：8月25号结束

steam每日特惠：《异星探险家》今日平史低58元

《异星探险家》实惠现售58元，原价90，历史最低价。54644篇测评中89%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月25日。

网友评价

好玩的一款游戏，游戏新意许多，最让我震惊的是女朋友居然能直接从我背上的背包拿走或者放什么东西。玩这个游戏最好有发展目标性，瞎玩只是一直无意义跑图采集，我当时和女朋友玩就没有目标性，导致我体验很差，很困，基本上是她拖着我在玩，还有一些不愉快，但是我现在好想再和她玩一玩这个游戏啊，想再听一次她从我包里偷走东西或者放垃圾时的笑，可惜啊，回不去了。

小编点评

每当深夜12点，打开游戏，开始我的基建探索计划。孤独之感倍感浓烈。

91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。

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