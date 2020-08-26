steam每日特惠 AI 梦境档案什么时候史低

今天，一个悬疑视觉小说游戏《AI：梦境档案》正在Steam进行疯狂周三特卖活动，原价310，现仅售124元，特价促销截止至8月22日。打越钢太郎全新力作，下面就来看看这款游戏的折扣详情。
《AI：梦境档案》是由负责目前全世界销量已超50万份的《极限脱出》系列的打越钢太郎满怀自信的全新项目。
游戏名称：AI：梦境档案/AI: The Somnium Files
游戏原价：310元
游戏售价：124元
活动时间：8月22号结束
《AI：梦境档案》实惠现售124元，原价310，历史最低价。2371篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月22日。
网友评价：
本来想着试玩一下如果觉得不好玩就两小时退款，玩了一款多小时感觉无需退款了。还是很惊艳的游戏
小编点评：
打越钢太郎牛逼！！
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