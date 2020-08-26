steam每日特惠 植物大战僵尸 和睦小镇保卫战什么时候史低

今天，一个悬疑视觉小说游戏《植物大战僵尸: 和睦小镇保卫战》正在Steam进行特价促销活动，原价310，现仅售124元，特价促销截止至8月31日。需要EA账号，下面就来看看这款游戏的折扣详情。
到《植物大战僵尸: 和睦小镇保卫战》中大显身手吧，这里包含最疯狂的射手！
游戏名称：植物大战僵尸: 和睦小镇保卫战/Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Deluxe Edition
游戏原价：268元
游戏售价：80元
活动时间：8月31号结束
《植物大战僵尸: 和睦小镇保卫战》实惠现售80元，原价268，历史最低价。1092篇测评中67%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月31日。
网友评价：
不要因为网络问题去污蔑这样一款优秀的游戏，游戏趣味性和画质没得说，如果有问题的就去小破站查找问题。游戏的传说头饰能够说很肝更不要说传说皮肤至于老玩家说的变种问题其实有天赋差不了多少
小编点评：
网络要求较高，剩下的都挺好的呀，只是非网络不稳定，人少
91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。
今天一个推理悬疑解谜游戏《福尔摩斯：罪与罚》在Steam平台进行周末特惠促销，原价148元，现实惠价仅售14元，特价促销截止至9月2日。福尔摩斯系列首款支持中文的游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。成为有史以来最著名的大侦探：夏洛克·福尔摩斯！使用你强大的侦探技巧，解决6个迥异的案件，包括谋杀、人口
今天一个经典必玩RPG游戏《巫师3：年度游戏版》在Steam平台特价促销，原价158元，现实惠价仅售47元，特价促销截止至9月8日。绝对的开放世界RPG王者，下面就来看一下这次折扣详情吧。《巫师3：狂猎》是一个2015年发售的游戏，讲述了一段壮丽的史诗故事，玩家扮演猎魔人去寻找预言之子，这款游戏曾获
今天一个宇宙沙盒制作游戏《宇宙主义》在Steam平台特价促销，原价90元，现实惠价仅售72元，特价促销截止至8月26日。成为自己宇宙中的上帝，下面就来看一下这次折扣详情吧。赶快来管理您的星球，引导您的文明体沿着历史的长河繁荣发育。成为TheUniversim的终极上帝-Crytivo所开创的全新种类
今天一个动漫格斗游戏《夜下降生Exe：Late》在Steam平台特价促销，原价120元，现实惠价仅售80元，特价促销截止至8月27日。经典动漫格斗游戏系列作品，下面就来看一下这次折扣详情吧。在危机四伏强敌蠢动的「虚幻之夜」下前进，与阻挡去路的对手战斗，在获胜下向前。于幻想轻小说风格的舞台上所展开的一
GOG平台又送福利了！经典射击游戏《英雄萨姆：首次出击》将能够在GOG平台上免费领取，活动截止8月26日晚上10点，3D射击类游戏的经典之作，十分值得免费领取，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《英雄萨姆》由Croteam和位于德克萨斯州的新生公司Digital合作开发，支持4人联网多人合
今天在Steam有一个像素动作冒险游戏《幻想乡萃夜祭》开启特价促销，原价43元，现实惠价仅售32元，特价促销截止至8月31日。美工十分强大，动作流畅爽快，下面就来看一下这次折扣详情吧。《幻想乡萃夜祭》是由独立游戏开发者煮茶老师个人开发的东方Project同人游戏。游戏名称：幻想乡萃夜祭/Gensok
近日在一家indiegala平台能够免费领取一个赛车竞速游戏《死亡轨道：复活》，这款游戏在其他平台上售价为15元，玩家免费领取之后就可以永久入库，下面就一起来看一下这款游戏免费领取地址吧。《死亡轨道：复活》是一个将玩家带入后启示录的竞速游戏，在不久的将来传统的运动项目将会被更加暴力的娱乐项目所取代。
我能够不玩，但我不能没有，近日在国内的一款方块游戏平台上能够免费领取一个视觉小说游戏《秋之回忆5：安可》，游戏的版本较为古老，需要开启win7兼容模式，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《秋之回忆5安可》是《秋之回忆5：中断的影片》后传，这款游戏在故事设置上以前作中的麻寻路线为起点，继续为
今天，一个悬疑视觉小说游戏《植物大战僵尸:和睦小镇保卫战》正在Steam进行特价促销活动，原价310，现仅售124元，特价促销截止至8月31日。需要EA账号，下面就来看看这款游戏的折扣详情。到《植物大战僵尸:和睦小镇保卫战》中大显身手吧，这里包含最疯狂的射手！游戏名称：植物大战僵尸:和睦小镇保卫战/
今天，一个悬疑视觉小说游戏《AI：梦境档案》正在Steam进行疯狂周三特卖活动，原价310，现仅售124元，特价促销截止至8月22日。打越钢太郎全新力作，下面就来看看这款游戏的折扣详情。《AI：梦境档案》是由负责目前全世界销量已超50万份的《极限脱出》系列的打越钢太郎满怀自信的全新项目。游戏名称：A